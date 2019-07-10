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10 июля 2019 г.

Йошкаролинцев ждет очередное перекрытие Ленинского проспекта

Йошкаролинцев ждет очередное перекрытие Ленинского проспекта

В Йошкар-Оле продолжается поэтапное перекрытие Ленинского проспекта в связи с ремонтными работами.

На время ремонтных работ движение транспорта будет ограничено в следующие дни:
С 10 июля с 2 часов ночи до 6 утра 13 июля дорога перекрыта от ул. Первомайской до ул. Советской (без закрытия перекрестка с ул. Первомайской).

С 18 часов 13 июля до 6 утра 14 июля закроют перекресток Ленинского проспекта и ул. Первомайской, передает пресс-служба мэрии Йошкар-Олы.

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