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13 июня 2019 г.

Водитель Нивы спровоцировал ДТП с КамАЗом

Водитель Нивы спровоцировал ДТП с КамАЗом

Авария произошла во вторник утром, 1 июня, на автодороге около поселка Оршанка.

Как сообщают в пресс-службе Управления ГИБДД по Марий Эл, предварительно, ДТП произошло по вине водителя кроссовера – на перекрестке неравнозначных дорог он не уступил грузовику, который приближался по главной. Обстоятельства случившегося устанавливаются. В результате автоаварии погиб 49-летний пассажир легковой автомашины, ее водитель и два пассажира получили травмы.

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