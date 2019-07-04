В Йошкар-Оле ряд троллейбусов поменяют маршруты

Очередные изменения маршрутов общественного транспорта ждут жителей Йошкар-Олы на этой неделе.

Движение транспорта по Ленинскому проспекту на участке между улицами Машиностроителей и Первомайской перекроют. Как пояснили в городской мэрии, 6 и 7 июля электротранспорт будет следовать по измененным маршрутам.

Маршрут №2 — к/ст. «Вишнёвая» — по маршруту - ост. «м-он Восточный» — ул. В.Интернационалистов — ул. Красноармейская — ул. Машиностроителей — по маршруту — 9-й м-он;

Маршрут №6 — ост. «ул. Гайдара» — по маршруту — ост. «ул. Панфилова» — ул. Суворова — ул. Машиностроителей - по маршруту — к/ст. «Димитрова»;

Маршрут №8 — к/ст. «Вишнёвая» — по маршруту - ост. «Сосновая роща» — ул. Петрова — ул. В.Интернационалистов — ул. Красноармейская — ул. Машиностроителей — по маршруту - пгт. Медведево;

Маршрут №11а — к/ст. «Вокзал» — ост. «ул. Панфилова» — ул. Суворова — ул. Машиностроителей - по маршруту — к/ст. «Вокзал»;

Маршрут №11б — к/ст. «Вокзал» — по маршруту — ост. «ДК им. В.И. Ленина» — ул. Машиностроителей - ул. Суворова — к/ст. «Вокзал»;

Маршруты №1, №5, №10 — схема движения троллейбусов не меняется.