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13 июня 2019 г.

В Йошкар-Оле появится новый троллейбусный маршрут

В Йошкар-Оле появится новый троллейбусный маршрут

Троллейбусная сеть Йошкар-Олы пополнится новым маршрутом №7. Об этом сообщила пресс-служба МП «ТТ».

Изменения связаны с пожеланиями жителей города по расширению транспортного обслуживания. Это позволит связать транспортным сообщением районы Ремзавод — Дубки с районом Мясокомбината. В планах запустить 6 машин, интервал между которыми будет составлять 8 минут.  Пока точная дата запуска нового маршрута не известна. Полный маршрут следования нового троллейбуса: остановка Мясокомбинат — Сомбатхей — Нагорный — Дубки — Ремзавод — Восточный — Олимп — Сомбатхей — Мясокомбинат.

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