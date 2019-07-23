В Йошкар-Оле перекроют несколько участков дороги из-за ремонта

В Йошкар-Оле перекроют несколько участков улицы Карла Маркса из-за ремонта дорожного полтна.

На этой неделе дорожники начнут ремонт дороги на нескольких участках улицы Карла Маркса. В связи с этим движение автомобилей на них будет ограничено, сообщили в городской администрации.

Известно, что с 23 июля с 5:00 по 24 июля 20:00 будет перекрыт участок от улицы Строителей до улицы Ломоносова. А с 25 июля с 05:00 до 26 июля 20:00 - на участке от улицы Ломоносова до улицы Соловьева.