Рубрики

Новости по городам

Новости по районам

Календарь новостей

« Июль 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Архив новостей
Новостной портал РМЭ » Транспорт и связь
23 июля 2019 г.

В Йошкар-Оле перекроют несколько участков дороги из-за ремонта

В Йошкар-Оле перекроют несколько участков дороги из-за ремонта

В Йошкар-Оле перекроют несколько участков улицы Карла Маркса из-за ремонта дорожного полтна.

На этой неделе дорожники начнут ремонт дороги на нескольких участках улицы Карла Маркса. В связи с этим движение автомобилей на них будет ограничено, сообщили в городской администрации.

Известно, что с 23 июля с 5:00 по 24 июля 20:00 будет перекрыт участок от улицы Строителей до улицы Ломоносова. А с 25 июля с 05:00 до 26 июля 20:00 - на участке от улицы Ломоносова до улицы Соловьева.

Похожие новости:

В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту получения мужчиной травмы в связи с нарушением правил охраны труда

В Йошкар-Оле сотрудники организаций переводят деньги аферисту

В Йошкар-Оле водитель серьезно пострадал, врезавшись в дерево

В Марий Эл за мошенничество и превышение должностных полномочий осужден бывший сотрудник полиции

Жительница Марий Эл лишилась 60 тысяч рублей, получая кредит

Комментарии

Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь
К списку новостейНаверх