В Йошкар-Оле на два дня закроют участок Ленинского проспекта

В Йошкар-Оле из-за капремонта Ленинского проспекта введут временное ограничение движение на перекрёстке с круговым движением в районе дома №22А по Ленинскому пр. (бывший магазин «Савария»).

Запрет будет действовать 15 и 16 июня. На время ремонта в районе, где будет действовать ограничение движения, установят дополнительные временные дорожные знаки. В пресс-службе администрации города опубликовали список троллейбусов, которые изменят свои маршруты:

— 2-й троллейбус: 9 м-он↔по маршруту↔Ленинский пр. ↔ ул. Первомайская ↔ ул. Красноармейская ↔ ул. В.Интернационалистов↔по маршруту до к/ст. «Вишневая»;

— 6-й троллейбус: к/ст. «Димитрова»↔по маршруту↔ост. «ул. Панфилова»↔к/ст. «Вокзал»;

— 8-й троллейбус: пгт. Медведево↔по маршруту↔Ленинский пр. ↔ ул. Первомайская ↔ ул. Красноармейская ↔ ул. В.Интернационалистов ↔ ул. Петрова↔Ленинский пр.↔по маршруту↔к/ст. «Вишневая».

— 11-а и 11-б троллейбусы: к/ст. «Вокзал» → по маршруту №11-а до ост. «Центральный м-он» → ул. В.Интернационалистов → ул. Кирова → Ленинский пр. в направлении центра города → ул. Петрова → по маршруту №11-б→ к/ст. «Вокзал».

Остальные троллейбусы ездят по обычным маршрутам.