В Йошкар-Оле ламповые светофоры ушли в историю

В Йошкар-Оле больше не осталось старых ламповых светофоров. Последние из них были заменены на светодиодные на этой неделе, сообщает пресс-служба администрации города.

На этой неделе заменили последние ламповые светофоры на светодиодные на следующих переходах:

- перекрёсток улиц Комсомольской и Пролетарской,

- перекрёсток улиц Ломоносова и Карла Маркса,

- пешеходный переход на улице Суворова у центральной проходной ММЗ.

- переход на пересечении улиц Карла Маркса, Соловьева,Гончарова. Здесь у светофора остался ламповый корпус, а модули заменены на светодиодные.

Теперь все 112 светофорных объектов Йошкар-Олы – светодиодные. Такой электронный регулировщик потребляет меньше энергии, дольше служит, имеет прочный корпус, а за счет отсутствия цветных светофильтров не допускает ложных сигналов при отражении солнечного света.