В Йошкар-Оле из-за ремонта дороги тролейбусы поменяют свои маршруты

С 29 по 31 мая в Йошкар-ола изменены маршруты ряда городских троллейбусов, об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В связи с проведением дорожно-ремонтных работ и перекрытием движения по Ленинскому проспекту (на участке от ул. К.Либнехта до дома №10 по Ленинскому проспекту, включая перекресток ул. Кирова и Ленинского проспекта) с 03:00 29 мая до 06:00 30 мая введено изменение в движение следующих маршрутов:

Маршрут №6: к/ст. «Димитрова» → по маршруту → ост. ул.Вашская → Центральный мост→ поворот налево на ул. Эшкинина → поворот направо на ул. Воинов Интернационалистов → поворот направо на ул.Петрова → поворот направо на Ленинский проспект → по маршруту до к/ст. «Димитрова».

Маршрут №8 пгт. Медведево → по маршруту → ост. «Аллея здоровья» → поворот налево на ул. Петрова → по маршруту №2 до к/ст. «Вишнёвая» и обратно до ост. «Аллея здоровья» → по маршруту → пгт. Медведево.

Маршрут №10 ост. «ул.Гайдара» → ул. К.Либкнехта → поворот направо на ул. Мира→ ул. Кирова → ул. Воинов Интернационалистов → ул. Красноармейская→ маршруту до ост. «ул. П.Курсантов» и обратно до ост. «Центральный микрорайон» → в прямом направлении по ул. В.Интернационалистов → по маршруту №2 до к/ст. «Вишнёвая» → в прямом направлении по ул. Лебедева до дорожного кольца м-она «Нагорный» → поворот направо на ул. К.Либкнехта с перестановкой токоприемников → в прямом направлении до ост. ул. Гайдара.

Схема движения троллейбусов № 1, № 2, № 3, № 5, № 9, № 11 не меняется.