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05 марта 2019 г.

В центре Йошкар-Олы из-за строительства дома перекрыли дорогу

В центре Йошкар-Олы из-за строительства дома перекрыли дорогу

В Йошкар-Оле из-за строительства многоэтажного дома перекрыли двухстороннюю дорогу площади револуции. Движение закрыто от пересечения с ул. Советской до ул. Вознесенской.

В городской администрации пояснили, что с южной стороны площади будут вестись работы по строительству 2-й очереди 148-квартирного жилого дома (площадь Революции, д.3). В связи с этим будет ограничено движение всех видов транспорта с 4 марта до 17 часов 4 сентября 2019 года.

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