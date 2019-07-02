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Новостной портал РМЭ » Транспорт и связь
02 июля 2019 г.

В Марий Эл планируется очередное перекрытие трасс

В Марий Эл планируется очередное перекрытие трасс

Сегодня вечером, 2 июля, участки двух трасс перекроют в Марий Эл.

Во вторник с 20:30 до 01:00 3 июля в республике водители вновь не смогут проехать по нескольким трассам:
- Казанский тракт с 9 по 40 км — с 20:30 до 01:00;
- дорога «Куяр – Солнечный – Ронга» — с 20:30 до 01:00.

Госавтоинспекторы просят водителей Марий Эл обратить внимание на данную информацию, чтобы правильно спланировать поездку.

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