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19 июня 2019 г.

В Марий Эл на три часа перекроют трассы

В Марий Эл на три часа перекроют трассы

Водителей предупреждают об ограничении 19 июня движения по автодороге по нескольким участком дорог.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД республики, с 21:00 до 00:30 планируется перекрытие участков сразу нескольких автодорог:
- объездная автодорога Йошкар-Олы на участке от Сернурского до Кокшайского трактов;
- Кокшайский тракт с 72 по 83 км;
- дорога «Куяр — Солнечный — Ронга».

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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