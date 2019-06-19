В Марий Эл на три часа перекроют трассы

Водителей предупреждают об ограничении 19 июня движения по автодороге по нескольким участком дорог.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД республики, с 21:00 до 00:30 планируется перекрытие участков сразу нескольких автодорог:

- объездная автодорога Йошкар-Олы на участке от Сернурского до Кокшайского трактов;

- Кокшайский тракт с 72 по 83 км;

- дорога «Куяр — Солнечный — Ронга».

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.