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Новостной портал РМЭ » Транспорт и связь
11 июня 2019 г.

В День России ограничат движение транспорта в центре Йошкар-Олы

В День России ограничат движение транспорта в центре Йошкар-Олы

Ограничение движения транспорта будет введено в Йошкар-Оле в среду в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, с 10.30 до 17.00 часов будет действовать ограничение:
– по Ленинскому проспекту на участке от ул. Комсомольской до ул. Советской,
– ул. Комсомольской на участке от Ленинского проспекта до ул. Кремлевской,
– ул. Волкова на участке от ул. Вашской до ул. Гоголя,
– ул. Вознесенской на участке от ул. Пушкина до ул. Троицкого переулка,
– ул. Советской на участке от ул. Пушкина до ул. Кремлевской,

– бул. Победы (нечетная сторона) на участке от ул. Якова Эшпая до ул. Первомайской.

Кроме того, 12:30 до 13:30 ограниечение действует:
– по ул. Пушкина на участке от ул. Волкова до ул. Первомайской,
– ул. Первомайской на участке от Ленинского проспекта до ул. Кремлевской.

Помимо прочего, с 13:00 до 14:00 ограниечение действует:
– по бул. Чавайна (обе стороны) на участке от ул. Комсомольской до ул. Архангельская слобода.

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