На двух улицах Йошкар-Олы нанесена новая разметка — две полосы превращаются в три

В столице Марий Эл продолжают оптимизировать транспортный поток на дорогах. Как сообщает пресс-служба МП «Сигнал», на перекрестках улиц Строителей и Йывана Кырли, а также Суворова и Машиностроителей нанесли дополнительную разметку, сделав участки дороги трехполосными.

На участке ул. Строителей при подъезде к ул. Йывана Кырли нанесена новая разметка, а именно сделано расширение в три полосы. Теперь левая полоса разрешает поворот налево, средняя – движение прямо, правая - направо. Перекрёсток Суворова - Машиностроителей также дополнен еще одной полосой для движения. Теперь, двигаясь от Первомайской улицы, налево в сторону ул. Строителей можно повернуть с двух полос. В месте расширения ограничена скорость движения до 40км/ч.