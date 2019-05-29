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29 мая 2019 г.

На двух улицах Йошкар-Олы нанесена новая разметка — две полосы превращаются в три

На двух улицах Йошкар-Олы нанесена новая разметка — две полосы превращаются в три

В столице Марий Эл продолжают оптимизировать транспортный поток на дорогах. Как сообщает пресс-служба МП «Сигнал»,  на перекрестках улиц Строителей и Йывана Кырли, а также Суворова и Машиностроителей нанесли дополнительную разметку, сделав участки дороги трехполосными.

На участке ул. Строителей при подъезде к ул. Йывана Кырли нанесена новая разметка, а именно сделано расширение в три полосы. Теперь левая полоса разрешает поворот налево, средняя – движение прямо, правая - направо. Перекрёсток Суворова - Машиностроителей также дополнен еще одной полосой для движения. Теперь, двигаясь от Первомайской улицы, налево в сторону ул. Строителей можно повернуть с двух полос. В месте расширения ограничена скорость движения до 40км/ч.

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