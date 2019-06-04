Жильцов домов по улицам Зарубина и Панфилова в среду оставят без холодной воды

В среду, 5 июня, в Йошкар-Оле в связи с проведением плановых работ по замене узла водопроводного колодца на улице Зарубина, 16 будет отключена холодная вода в домах по улицам Зарубина и Панфилова.

Без холодного водоснабжения будут дома по адресам:

улица Зарубина, д.1, д.5, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.16, д.18, д.18а;

улица Панфилова, д.30а.