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Новостной портал РМЭ » ЖКХ и строительство
04 июня 2019 г.

Жильцов домов по улицам Зарубина и Панфилова в среду оставят без холодной воды

Жильцов домов по улицам Зарубина и Панфилова в среду оставят без холодной воды

В среду, 5 июня, в Йошкар-Оле в связи с проведением плановых работ по замене узла водопроводного колодца на улице Зарубина, 16 будет отключена холодная вода в домах по улицам Зарубина и Панфилова. 

Без холодного водоснабжения будут дома по адресам:
улица Зарубина, д.1, д.5, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.16, д.18, д.18а;
улица Панфилова, д.30а.

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