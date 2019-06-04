04 июня 2019 г.
Жильцов домов по улицам Зарубина и Панфилова в среду оставят без холодной воды
В среду, 5 июня, в Йошкар-Оле в связи с проведением плановых работ по замене узла водопроводного колодца на улице Зарубина, 16 будет отключена холодная вода в домах по улицам Зарубина и Панфилова.
Без холодного водоснабжения будут дома по адресам:
улица Зарубина, д.1, д.5, д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.16, д.18, д.18а;
улица Панфилова, д.30а.
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