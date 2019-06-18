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Новостной портал РМЭ » ЖКХ и строительство
18 июня 2019 г.

За полгода в Марий Эл построили 81,7 тыс. квадратных метров жилья

За полгода в Марий Эл построили 81,7 тыс. квадратных метров жилья

За первое полугодие текущего года в республике построили 81,7 тыс. квадратных метров жилья или 856 квартир. Такие данные приводит Маристат. Это на 22,4% меньше, чем за первое полугодие 2018-го.

Причем большая часть принадлежит ИЖС: индивидуальными застройщиками построено 540 жилых домов общей площадью 63,3 тыс. кв. м или 77,5% от общего ввода жилья в республике. Таким образом, в среднем на 1000 человек населения в январе-мае 2019г. построено 120,0 кв. м общей площади жилых домов.

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