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18 марта 2019 г.

За первые два месяца года объем ввода нового жилья в республике заметно вырос

За первые два месяца года объем ввода нового жилья в республике заметно вырос

В январе – феврале 2019 года в Марий Эл сдано в эксплуатацию квартир общей площадью 26,1 тыс. кв. м, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,3 % больше, сообщает Маристат.

Отметим, что индивидуальными застройщиками построено 189 жилых домов общей площадью 22,1 тыс. кв. м или 84,7% от общего ввода жилья в республике. Таким образом, в среднем на 1000 человек населения в январе-феврале 2019г. построено 38,4 кв. м общей площади жилых домов.

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