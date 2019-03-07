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07 марта 2019 г.

Выяснилось, сколько снега вывезли с улиц Йошкар-Олы с начала зимы

Выяснилось, сколько снега вывезли с улиц Йошкар-Олы с начала зимы

Городская администрация опубликовала данные о проведении уборки снега с йошкаролинских улиц. 

В мэрии рассказали, что днем работатет на дорогах города до 40 машин, ночью 50 машин. Задействованы все: трактора, пескоразбрасыватели, автогрейдеры, погрузчики и другие. В администрации также добавили, что всего с начала зимы с улиц города вывезли около 127 553 кубометра снега. На дорогах было использовано больше 10 тонн песко-соляной смеси, на тротуарах — 1 191,5 тонн.

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