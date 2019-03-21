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Новостной портал РМЭ » ЖКХ и строительство
21 марта 2019 г.

В Йошкар-Оле продолжается аварийно-ямочный ремонт дорог

В Йошкар-Оле продолжается аварийно-ямочный ремонт дорог

В Йошкар-Оле в ежедневном режиме продолжаются работы по устранению дефектов дорожного полотна при помощи литого асфальтобетона.

Аварийно-ямочный ремонт является временной мерой, позволяющей поддерживать нормативное состояние улично-дорожной сети до проведения полномасштабных ремонтных работ. Асфальтобетон может использоваться для ямочного ремонта практически при любых погодных условиях без ущерба для качества.

Участки для ремонта отбираются на основании постоянного мониторинга состояния дорожной сети. по состоянию на 21 марта при осуществлении ямочного ремонта уложено 38,1 тонна литой асфальтобетонной смеси.
За последнюю неделю работы проведены на:
- ул. Первомайской от ул. Пушкина до Ленинского проспекта;
- перекрестке ул. Рябинина и бульвара Победы;
- ул. Вознесенской;
- ул. Машиностроителей, 9;
- на кольце у ДК «Ленина»;
- Царьградском проспекте;
- Вознесенском мосту;
- бульваре Чавайна;
- ул. Машиностроителей от ул. Зарубина до Ленинского проспекта;
- ул. Советской — ул. Красноармейской;
- ул. Советской — ул. Пушкина.

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