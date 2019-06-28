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28 июня 2019 г.

В Йошкар-Оле из-за капремонта несколько домов остались без света

В Йошкар-Оле из-за капремонта несколько домов остались без света

В Йошкар-Оле без света остались несколько жилых домов улице Успенской и проспекте Гагарина. Об отключении света сообщили в городской мэрии.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, отключение коснулось жилых домов по адресам: проспект Гагарина, 8, ул. Успенская, 11, 11а, 11б, 11в. Причиной стал капитальный ремонт электрооборудования на ТП-278.

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