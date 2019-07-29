В одном из районов Йошкар-Олы на целый день отключат электричество

В Йошкар-Оле во вторник, 30 июля, на целый день отключат электроэнергию в нескольких домах. Ограничения коснутся жителей района Гомзово.

Поставки электричества в Йошкар-Оле будут прекращены в 8:30 утра, возобновить их планируется к 17.00. Света не будет в жилых домах №25, 25а, 25б, 46 на улице Ползунова, а также на улице Красноармейская в домах №107 и 111.