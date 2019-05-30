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Новостной портал РМЭ » ЖКХ и строительство
30 мая 2019 г.

Первая за 30 лет новая школа появится в девятом микрорайоне Йошкар-Олы

Первая за 30 лет новая школа появится в девятом микрорайоне Йошкар-Олы

Новая школа появится в микрорайоне 9В и будет рассчитана на 825 детей, что позволит разгрузить давно загруженные школы этой части города.

Строительством объекта занимается предприятие «Салют», которое работает на рынке республики более 40 лет и уже имеет опыт строительства социальных объектов.

По словам гендиректора строительной организации Якова Меримского, все подготовительные работы уже выполнены, в настоящее время ведется кирпичная кладка, которую планируется закончить к зиме, чтобы подключить объект к сетям теплоснабжения и начать отделочные работы. В строительстве школы задействовано около 50 человек.

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