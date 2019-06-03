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03 июня 2019 г.

Горячая вода вернется в дома йошкаролинцев

Горячая вода вернется в дома йошкаролинцев

Подача горячей воды в дома возобновится, как и планировалось, с 3 июня, сообщает в пресс-службе ТЭЦ-1.

Полное прекращение горячего водоснабжения домов, получающих горячую воду от ТЭЦ, осуществлялось согласно графику проведения гидравлических испытаний и ремонтов. В мае в ходе испытания давлением на тепломагистралях обнаружилось 71 порыв, 65 из которых — в сетевом хозяйстве ТЭЦ-1. Все они были ликвидированы.

В настоящее система заполняется, после этого запустят циркуляцию и уже ближе к вечеру температуру теплоностеля поднимут. В течение дня в кранах должна появится горячая вода.

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