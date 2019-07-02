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02 июля 2019 г.

Часть домов останется без света в Йошкар-Оле

Часть домов останется без света в Йошкар-Оле

Во вторник, 2 июля, запланированы отключения в системе энергоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Йошкар-Олы. Подача электричества будет прекращена из-за капитального ремонта электрооборудования трансформаторной подстанции.

Так с 08:30 в городе временно отключат электроэнергию по следующим адресам: ул. Комсомольская д.124, д.124а, д.128, ул. Пушкина д.23, д.26, д.28, ул. Палантая д.63а, д.63б. Возобновление подачи электроэнергии запланировано не 17 часов этого же дня.

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