Рубрики

Новости по городам

Новости по районам

Календарь новостей

« Март 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архив новостей
Новостной портал РМЭ » Сельское хозяйство
21 марта 2019 г.

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Йошкар-Оле

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Йошкар-Оле

В субботу, 23 марта, в центре города Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл организует сельскохозяйственную ярмарку. Традиционно, основным местом торговли станет «Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль».

Жители и гости смогут купить продукцию местных товаропроизводителей, предприятий перерабатывающей промышленности, фермерских и личных подсобных хозяйств. На ярмарке будет представлена разнообразная мясная, молочная продукция, рыба и рыбная продукция, колбасные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, изделия народных промыслов и многое другое.

Похожие новости:

В Йошкар-Оле при повороте автобус сбил переходящую перекресток пенсионерку

В Йошкар-Оле продолжается аварийно-ямочный ремонт дорог

В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту схода с крыши снега на женщину

В Республике Марий Эл перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, обвиняемый во взяточничестве

В Йошкар-Оле инвалиды по зрению будут соревноваться в умении пользоваться смартфоном

Комментарии

Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь
К списку новостейНаверх