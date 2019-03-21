Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Йошкар-Оле

В субботу, 23 марта, в центре города Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл организует сельскохозяйственную ярмарку. Традиционно, основным местом торговли станет «Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль».

Жители и гости смогут купить продукцию местных товаропроизводителей, предприятий перерабатывающей промышленности, фермерских и личных подсобных хозяйств. На ярмарке будет представлена разнообразная мясная, молочная продукция, рыба и рыбная продукция, колбасные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, изделия народных промыслов и многое другое.