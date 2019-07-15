Жителя Марий Эл задержали с 11 килограммами наркотиков

11 июля 2019 года УФСБ России по Республике Марий Эл задержан житель Марий Эл по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, а именно: около 10 килограммов наркотического средства гашиш и 1 килограмма психотропного вещества амфетамин.

Следственным отделением УФСБ России по Республике Марий Эл 11.07.2019 в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.