Жительница Марий Эл насмерть запинала своего сожителя

Следственным отделом по г. Волжск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия утром 18 марта 2019 года между мужчиной и женщиной, проживающими в городе Волжск, возникла ссора из-за громкости работающего телевизора. Злоумышленница трижды ударила сожителя рукой по лицу, а затем с силой нанесла 2 удара обутой ногой в живот. Через 5 дней потерпевший скончался от разрыва внутренних органов.

В ходе следствия назначены и проведены 2 судебно-медицинские, психиатрическая и ситуационная судебно-медицинская экспертизы, допрошены свидетели. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.