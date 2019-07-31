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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
31 июля 2019 г.

Жительница Марий Эл насмерть запинала своего сожителя

Жительница Марий Эл насмерть запинала своего сожителя

Следственным отделом по г. Волжск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4  ст. 111 УК РФ(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия утром 18 марта 2019 года между мужчиной и женщиной, проживающими в городе Волжск, возникла ссора из-за громкости работающего телевизора. Злоумышленница трижды ударила сожителя рукой по лицу, а затем с силой нанесла 2 удара обутой ногой в живот. Через 5 дней потерпевший скончался от разрыва внутренних органов.

В ходе следствия назначены и проведены  2 судебно-медицинские, психиатрическая и ситуационная судебно-медицинская экспертизы, допрошены свидетели. Следователем собрана  достаточная доказательственная база, в связи с чем  после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото и информация Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

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