Рубрики

Новости по городам

Новости по районам

Календарь новостей

« Июль 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Архив новостей
Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
19 июля 2019 г.

Жительница Марий Эл лишилась 60 тысяч рублей, получая кредит

Жительница Марий Эл лишилась 60 тысяч рублей, получая кредит

Жительница поселка Куженер отправила мошенникам около 60 тысяч рублей, желая получить кредит на выгодных условиях.

На днях в полицию поступило заявление от женщины о совершении в отношении нее мошеннических действий. По информации пострадавшей, она оставила заявку на одном из сайтов для получения 250 тысяч рублей.

На сотовый телефон ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, после чего предложил девушке кредит на выгодных условиях. Не смутил гражданку тот факт, что еще до одобрения кредита необходимо было перечислить на указанный расчетный счет деньги в качестве страховки и оплаты прочих услуг, которые в течение двух дней она занимала у своей подруги. потерпевшая заподозрила, что ее обманывают только тогда, когда после последнего перевода мошенник сказал, что операция не прошла и нужно повторить. Женщина обратилась в полицию. В итоге потерпевшая перевела злоумышленникам около 60 тысяч рублей.

Похожие новости:

На трассе в Марий Эл водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «попутчика»

В Йошкар-Оле водитель иномарки врезался в дерево и скрылся

В Марий Эл пьяный водитель перевернул автомобиль: пострадала вся его семья

Маристат: средняя зарплата в республике достигла 30 тысяч рублей

Жителя Марий Эл задержали с 11 килограммами наркотиков

Комментарии

Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь
К списку новостейНаверх