Жительница Марий Эл лишилась 60 тысяч рублей, получая кредит

Жительница поселка Куженер отправила мошенникам около 60 тысяч рублей, желая получить кредит на выгодных условиях.

На днях в полицию поступило заявление от женщины о совершении в отношении нее мошеннических действий. По информации пострадавшей, она оставила заявку на одном из сайтов для получения 250 тысяч рублей.

На сотовый телефон ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, после чего предложил девушке кредит на выгодных условиях. Не смутил гражданку тот факт, что еще до одобрения кредита необходимо было перечислить на указанный расчетный счет деньги в качестве страховки и оплаты прочих услуг, которые в течение двух дней она занимала у своей подруги. потерпевшая заподозрила, что ее обманывают только тогда, когда после последнего перевода мошенник сказал, что операция не прошла и нужно повторить. Женщина обратилась в полицию. В итоге потерпевшая перевела злоумышленникам около 60 тысяч рублей.