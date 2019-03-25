Житель Марий Эл заплатит штраф за попытку дать взятку инспектору ДПС

Суд признал виновным 52-летнего жителя города Волжск. Мужчину обвиняли по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных бездействий).

Произошло это декабре прошлого года. Машину остановили автоинспекторы - фигурант дела проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Инспектор ДПС хотел оштрафовать его за нарушение. Но волжанин решил откупиться от полицейского и предложил инспектору заплатить на месте 500 рублей. От денег сотрудник правоохранительных органов отказался и о случившемся сообщил куда нужно. Приговором суда водителю назначено наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей.