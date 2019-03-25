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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
25 марта 2019 г.

Житель Марий Эл заплатит штраф за попытку дать взятку инспектору ДПС

Житель Марий Эл заплатит штраф за попытку дать взятку инспектору ДПС

Суд признал виновным 52-летнего жителя города Волжск. Мужчину обвиняли по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных бездействий).

Произошло это декабре прошлого года. Машину остановили автоинспекторы - фигурант дела проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Инспектор ДПС хотел оштрафовать его за нарушение. Но волжанин решил откупиться от полицейского и предложил инспектору заплатить на месте 500 рублей. От денег сотрудник правоохранительных органов отказался и о случившемся сообщил куда нужно. Приговором суда водителю назначено наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей.

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