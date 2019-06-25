Житель Марий Эл тайно сдавал в ломбард золотые украшения тещи

В поселке Мари-Турек раскрыта кража золотых изделий у 55-летней местной жительницы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, в совершении преступления заподозрен сожитель её дочери.

В полицию обратилась женщина с заявлением о краже золотых украшений. Она сообщила, что из дома пропали две цепочки, кольцо и два браслета на общую сумму 60 тысяч рублей.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Мари-Турекской полиции установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый сожитель дочери заявительницы.



По версии следствия, 28-летний молодой человек в течение месяца крал ювелирные украшения. Как уточнили в правоохранительных органах, украденные вещи были проданы через ломбард. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее подозреваемый уже был судим.