Житель Марий Эл нашел банковскую карту и устроил шоппинг на 10 тысяч рублей

На днях в полицию обратилась 23-летняя девушка. Она рассказала, что недавно потеряла банковскую карту и с неё стали списываться деньги за оплату покупок, которые она не делала.

Как правило, на картах стоит лимит на покупку без подтверждения. То есть, оплачивая товары на сумму до тысячи рублей, вводить пин-код не требовалось. Этим и воспользовался злоумышленник. Оказалось, что чужой банковской картой воспользовался 20-летний житель Звенигово, который нашел карту в такси и расплачивался ей в различных магазинах, покупая продукты, алкогольные напитки и сигареты. Возбуждено уголовное дело.