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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
01 июля 2019 г.

Житель Марий Эл хотел купить трактор, но лишился почти миллиона рублей

Житель Марий Эл хотел купить трактор, но лишился почти миллиона рублей

В Медведевском районе Марий Эл в дежурную часть полиции обратился местный житель, который лишился 985 тысяч рублей.

Выяснилось, что мужчина в интернете нашел сайт завода, который якобы занимается производством сельхозтехники. И решил заказать тракто. Он перевел на их счет всю сумму разом.

Однако технику не доставили, а сайт стал недоступен, и лишь только тогда несостоявшийся покупатель понял, что поступил опрометчиво, доверив свои сбережения виртуальному продавцу. В данный момент следственным отделом полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

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