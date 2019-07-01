Житель Марий Эл хотел купить трактор, но лишился почти миллиона рублей

В Медведевском районе Марий Эл в дежурную часть полиции обратился местный житель, который лишился 985 тысяч рублей.

Выяснилось, что мужчина в интернете нашел сайт завода, который якобы занимается производством сельхозтехники. И решил заказать тракто. Он перевел на их счет всю сумму разом.

Однако технику не доставили, а сайт стал недоступен, и лишь только тогда несостоявшийся покупатель понял, что поступил опрометчиво, доверив свои сбережения виртуальному продавцу. В данный момент следственным отделом полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.