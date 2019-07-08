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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
08 июля 2019 г.

Йошкаролинка оплачивала покупки чужой найденной картой

Йошкаролинка оплачивала покупки чужой найденной картой

28-летний житель Йошкар-Олы потерял свою банковскую карту, которую случайно нашла горожанка. При помощи функции бесконтактного доступа она потратила с нее около восьми тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию.

В Главном управлении МВД России по Марий Эл сообщили, что полицейским удалось установить личность подозреваемой. Ей оказалась 36-летняя йошкаролинка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий её удалось задержать, женщина уже призналась во всем содеянном. Она несколько раз расплачивалась чужой картой в питейных заведениях и магазинах за спиртные напитки и продукты питания.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть предельно внимательными при использовании банковских карт. В случае ее утраты или если информация о ПИН-коде и реквизитах стала доступна третьим лицам, необходимо срочно обратиться с соответствующим заявлением в любое отделение банка. Для своевременной блокировки карты достаточно позвонить по телефону «горячей линии».

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