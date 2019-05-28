Йошкаролинка лишилась 140 тысяч при продаже телевизора

52-летняя жительница Йошкар-Олы лишилась 140 тысяч рублей, став жертвой мошенника на Avito, сообщили в управлении МВД по Марий Эл.

Горожанка разместила на сайте объявление о продаже телевизора. Вскоре ей позвонил человек и представился покупателем. Он сообщил, что согласен на сделку и в качестве аванса готов перевести полную сумму, а так же 1000 рублей за оплату грузчиков и 500 рублей, за то, чтобы она дошла до банкомата. отерпевшая по указанию афериста направились к банкомату, где под его диктовку совершила операции, якобы необходимые для перевода денег, и, сама того не подозревая, подключила услугу «Мобильный банк» к абонентскому номеру афериста.

«Покупатель» вновь связался с жениной и рассказал ей, что по ошибке перевел её все свои деньги. Он убедил горожанку, что сейчас необходимо обналичить деньги с её карточки и перевести их на номера телефонов. Сняв в банкомате деньги, женщина через терминал перевела на указанные злоумышленником телефонные номера 140 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».