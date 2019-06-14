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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
14 июня 2019 г.

Йошкаролинец хотел продать баян, но стал жертвой мошенников

Йошкаролинец хотел продать баян, но стал жертвой мошенников

Накануне в полицию обратился житель Йошкар-Олы. Он стал жертвой мошенников — хотел продать баян, а в итоге лишился 78 тысяч рублей.

По словам потерпевшего, он разместил в интернете объявление о продаже музыкального инструмента. Через некоторое время ему позвонил незнакомец и сказал, что готов купить и конце разговора мужчина попросил подойти к ближайшему банкомату, обналичить деньги и положить крупными суммами на два абонентских номера. Доверчивый йошкаролинец сделал это и попытался перезвонить мошеннику, но у того был выключен телефон. Тогда потерпевший обратился в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

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