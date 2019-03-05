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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
05 марта 2019 г.

Вор украл ноутбук из квартиры жителя Марий Эл, пока тот ходил к знакомому

Вор украл ноутбук из квартиры жителя Марий Эл, пока тот ходил к знакомому

Сообщение о квартирной краже в доме в поселка Суслонгер Звениговского района поступило на днях в полицию. Как сообщил источник в правоохранительных органах, злоумышленник украл ноутбук и чуть не унес телевизор.

Мужчина рассказал, что отучился в гости к другу. Вернувшись домой, он увидел, что дверь квартиры повреждена и прикрыта. В прихожей стоял телевизор, который ранее находился в комнате. В квартире он обнаружил пропажу ноутбука и 35 тысяч рублей. Полицейские занимаются поиском преступников.

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