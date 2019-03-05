Вор украл ноутбук из квартиры жителя Марий Эл, пока тот ходил к знакомому

Сообщение о квартирной краже в доме в поселка Суслонгер Звениговского района поступило на днях в полицию. Как сообщил источник в правоохранительных органах, злоумышленник украл ноутбук и чуть не унес телевизор.

Мужчина рассказал, что отучился в гости к другу. Вернувшись домой, он увидел, что дверь квартиры повреждена и прикрыта. В прихожей стоял телевизор, который ранее находился в комнате. В квартире он обнаружил пропажу ноутбука и 35 тысяч рублей. Полицейские занимаются поиском преступников.