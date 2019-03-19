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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
19 марта 2019 г.

Водитель, постоянно нарушавший ПДД, сбил женщину с ребенком в Марий Эл

Водитель, постоянно нарушавший ПДД, сбил женщину с ребенком в Марий Эл

В понедельник, 18 марта, на улице Шестакова в Волжске произошло ДТП с участием ребенка. 

26-летний водитель SKODA Yeti, поворачивая налево, на регулируемом пешеходном переходе сбил 37-летнюю женщину и 12-летнюю девочку, которые переходили дорогу на зеленый свет светофора.

В результате ДТП пешеходы получили травмы, им назначено амбулаторное лечение. Сейчас по факту ДТП идет проверка. О водителе известно, что за последние два года он уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Его 10 раз штрафовали за превышение скорости.

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