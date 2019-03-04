В Звениговском районе местный житель убил своего знакомого чайником
Собранные Звениговским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 49-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).
Следствием и судом установлено, что вечером 26 октября 2018 года двое мужчин распивали спиртные напитки в квартире одного из них в одном из поселков Звениговского района Республики Марий Эл. В ходе ссоры хозяин квартиры схватил керамический чайник и трижды ударил гостя по голове, после чего лег спать. На следующий день, проснувшись, он обнаружил, что его знакомый умер.
В ходе следствия назначены и проведены 3 судебно-медицинские, 3 судебно-биологические, медико-криминалистическая и дактилоскопическая экспертизы.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания к колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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