В йошкаролинской гостинице горела сауна

В Йошкар-Оле в воскресенье, 10 марта, случился пожар на улице Чехова. Здесь горела сауна при гостинице.

О пожаре сообщили в диспетчерскую МЧС в 16:28. Ликвидировать возгорание отправились подразделения специализированной пожарно-спасательной части, 2-ой и 5-ой пожарно-спасательных частей, сотрудники службы пожаротушения.

В результате пожара огнем повреждена сауна, - сообщили в ГУ МЧС России по Марий Эл. Специалисты назвали и предварительную причину возгорания. Пожар начался из-за теплового воздействия теплового тэна на сгораемые конструкции.