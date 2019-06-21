В Йошкар-Оле злоумышленник "прошел квест", чтобы украсть строительные инструменты

Два перфоратора и углошлифовальная машина стали добычей злоумышленника, который проник в строительные вагончики в ночь на 19 июня на бульваре Чавайна.

Представители одной из строительных фирм обратились в полицию с заявлением о хищении имущества. Они сообщили, что неизвестный проник в один из строительных вагончиков, разбив окно кирпичом. Оттуда злоумышленник похитил ключи, с помощью которых проник в другой строительный вагончик и украл два перфоратора и углошлифовальную машину. Общаю сумма ущерба составила 43 тысячи рублей. Ведется поиск злоумышленника