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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
25 марта 2019 г.

В Йошкар-Оле злоумышленник попросил позвонить и украл мобильный телефон

В Йошкар-Оле злоумышленник попросил позвонить и украл мобильный телефон

Житель Йошкар-Олы хотел помочь человеку, но лишился мобильного телефона.

В полицию обратился 56-летний йошкаролинец, который сообщил о похищении телефона. Выяснилось, что потерпевший в нетрезвом состоянии возвращался домой и улице Анникова к нему подошел незнакомый молодой человек и попросил позвонить. Как только злоумышленник получил телефон, то сразу же скрылся. Ущерб, по словам хозяина устройства, составил 700 рублей. Потерпевший пытался догнать бегуна, но не смог. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РМЭ. На злоумышленника была составлена подробная ориентировка.

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