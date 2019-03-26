26 марта 2019 г.
В Йошкар-Оле водитель в красной куртке сбил девушку и скрылся с места ДТП
Днем в понедельник, 25 марта, у дома № 53 по ул. Пролетарской в Йошкар-Оле произошла авария.
Сообщается, что неизвестный водитель в красной куртке совершил наезда на молодую девушку на пешеходном переходе. Выяснилось, что пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу.
Отметим, что пострадавшая обратилась в больницу. Автолюбитель же предпочел скрыться с места ДТП. Его место нахождение устанавливается.
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