В Йошкар-Оле водитель иномарки врезался в дерево и скрылся

В четверг днем, 18 июля, на перекрестке улицы Красноармейская и Осипенко произошло ДТП - водитель автомобиля не справился с управлением, выехал с трасы, задел столб и врезался в дерево. От столкновения опора дорожного знака покосилась. Очевидцы позвонили в ГИБДД, на место происшествия прибыли ближайший патруль ДПС и скорая медицинская помощь.

По прибытию сотрудники не обнаружили водителя. По словам очевидцев, он оставил автомобиль и ушел в неизвестном направлении.