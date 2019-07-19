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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
19 июля 2019 г.

В Йошкар-Оле водитель иномарки врезался в дерево и скрылся

В Йошкар-Оле водитель иномарки врезался в дерево и скрылся

В четверг днем, 18 июля, на перекрестке улицы Красноармейская и Осипенко произошло ДТП - водитель автомобиля не справился с управлением, выехал с трасы, задел столб и врезался в дерево. От столкновения опора дорожного знака покосилась. Очевидцы позвонили в ГИБДД, на место происшествия прибыли ближайший патруль ДПС и скорая медицинская помощь.

По прибытию сотрудники не обнаружили водителя. По словам очевидцев, он оставил автомобиль и ушел в неизвестном направлении.

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