В Йошкар-Оле велосипедисты остаются без транспорта из-за своей беспечности

С увеличением количества велосипедистов на улицах Йошкар-Олы возросло и число краж двухколесных средств передвижения. Так, в городе за сутки произошли две таких кражи. Причем в первом случае велосипед оставили в подъезде, а во втором – не пристегнутым на улице.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Марий Эл, 6 июля 33-летний йошкаролинец обратился в полицию с заявлением о краже велосипеда. Мужчина пояснил, что вечером оставил его на лестничной площадке дома на ул. Кремлевской не пристегнутым, а утром обнаружил его пропажу.

В этот же день без велосипеда другой житель столицы. Мужчина оставил свой велосипед у дома по ул. Красноармейской и на несколько минут отлучился. Когда он вернулся, велосипеда уже не было.