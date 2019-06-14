В Йошкар-Оле в многоэтажном доме загорелся балкон

В многоквартирном доме №28 по улице Панфилова в четверг утром, 14 июня, произошел пожар. В квартире на третьем этаже загорелся балкон.

Звонок от жителей дома поступил спасателям около 11 часов. Бойцы МЧС прибыли на место вызова через несколько минут. Вскоре возгорание было потушено. Предварительно, никто в результате не погиб и не получил травм – сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.