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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
14 июня 2019 г.

В Йошкар-Оле у студентов украли ноутбуки

В Йошкар-Оле у студентов украли ноутбуки

Полицейские Йошкар-Олы ищут злоумышленника, похитившего технику из комнат общежития.

11 июня в полицию обратились молодой человек и девушка, проживающие в общежитии на улице Карла Маркса. Они рассказали, что из их комнат в общежитии, украли ноутбуки стоимостью 35 и 10 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что в обоих случаях преступник проник в комнату, взломав входную дверь. Один из свидетелей видел в общем коридоре постороннего мужчину с сумкой. По факту краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище, возбуждены уголовные дела.

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