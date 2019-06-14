В Йошкар-Оле у студентов украли ноутбуки

Полицейские Йошкар-Олы ищут злоумышленника, похитившего технику из комнат общежития.

11 июня в полицию обратились молодой человек и девушка, проживающие в общежитии на улице Карла Маркса. Они рассказали, что из их комнат в общежитии, украли ноутбуки стоимостью 35 и 10 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что в обоих случаях преступник проник в комнату, взломав входную дверь. Один из свидетелей видел в общем коридоре постороннего мужчину с сумкой. По факту краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище, возбуждены уголовные дела.