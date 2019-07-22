В Йошкар-Оле сотрудники организаций переводят деньги аферисту

В воскресенье, 21 июля, жертвами мошенника стали две доверчивые сотрудницы городских организаций. В первом случае, сотрудница салона красоты лишилась 10 тысяч рублей, во втором - продавщица детских товаром, которая перевела аферисту 50 тысяч рублей.

Во обоих случаях мошенник действовал по одной схеме: позвонив на телефон организации, злоумышленник интересовался наличием денег в кассе, а затем велел перевести ему всю сумму, мотивируя это требованием директора организации. При этом мужчина говорил твердо и уверенно. В настоящее время идет поиск преступника.