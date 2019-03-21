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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
21 марта 2019 г.

В Йошкар-Оле при повороте автобус сбил переходящую перекресток пенсионерку

В Йошкар-Оле при повороте автобус сбил переходящую перекресток пенсионерку

В Йошкар-Оле автобус сбил пожилую женщину на пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел днём 20 марта на ул. Машиностроителей. 56-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ-320412, на регулируемом перекрёстке совершил наезд на 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зелёный свет. В результате аварии пенсионерка получила травмы и была доставлена в больницу.

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