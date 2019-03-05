В Йошкар-Оле под колесами троллейбуса оказалась пожилая женщина

Отделение по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по РМЭ сообщает, что ЧП произошло на остановке у Дома быта на улице Красноармейской около полудня 4 марта.

Предварительно известно, что инцидент случился в тот момент, когда троллейбус, следовавший по маршруту, отъезжал от остановки общественного транспорта. Женщина попыталась остановить транспорт, когда троллейбус уже начинал движение. Она упала и попала под колеса. С серьезными травмами пострадавшая была госпитализирована.