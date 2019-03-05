Рубрики

Новости по городам

Новости по районам

Календарь новостей

« Март 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архив новостей
Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
05 марта 2019 г.

В Йошкар-Оле под колесами троллейбуса оказалась пожилая женщина

В Йошкар-Оле под колесами троллейбуса оказалась пожилая женщина

Отделение по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по РМЭ сообщает, что ЧП произошло на остановке у Дома быта на улице Красноармейской около полудня 4 марта.

Предварительно известно, что инцидент случился в тот момент, когда троллейбус, следовавший по маршруту, отъезжал от остановки общественного транспорта. Женщина попыталась остановить транспорт, когда троллейбус уже начинал движение. Она упала и попала под колеса. С серьезными травмами пострадавшая была госпитализирована.

Похожие новости:

В Йошкар-Оле школьница лишилась смартфона

В Йошкар-Оле пенсионерка перечислила почти 900 тысяч рублей мошенникам, пообещавшим ей выплату страховки от финансовой пирамиды

Выяснилось, сколько снега вывезли с улиц Йошкар-Олы с начала зимы

В Марий Эл за злоупотребление должностными полномочиями осужден глава сельской администрации

В Марий Эл за совершение убийства судом с участием присяжных заседателей осуждена женщина

Комментарии

Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь
К списку новостейНаверх