В Йошкар-Оле по горячим следам задержали обокравших магазин преступников

В Йошкар-Оле сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали обокравших магазин преступников, сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл.

О краже в милицию заявил очевидец. По его словам, в магазин по Молодежной улице поселка Семеновки ворвались неизвестные и украли ящик с деньгами. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Росгвардии увидели в кустах молодого человека, который, увидев автомобиль страж порядка, убежал в сторону стройки. Однако правоохранители задержали не только юношу, но и других участников кражи.

Полицейские выяснили, что молодые люди взломали пластиковое окно, проникли в магазин и украли лоток с деньгами и продукты на сумму более 2 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.