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Новостной портал РМЭ » Происшествия и криминал
04 июня 2019 г.

В Йошкар-Оле на месте пожара обнаружили тело пожилого горожанина

В Йошкар-Оле на месте пожара обнаружили тело пожилого горожанина

Один человек погиб при пожаре в бане, используемой как жилое помещение. Его тело спасатели обнаружили во время тушения возгорания.

Пожар вспыхнул рано утром 4 июня в 6.15, в это время мужчина на соседнем участке заметил возгорание и вызвал пожарных. Когда огнеборцы прибыли на место, она определили, что очаг возгорания находится внутри строения. В ходе тушения внутри помещения было обнаружено тело мужчины 1937 года рождения. Пожар ликвидировали. В результате случившегося огнем была повреждена баня. Причины произошедшего выясняют специалисты, сообщает ГУ МЧС по РМЭ.

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