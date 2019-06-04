В Йошкар-Оле на месте пожара обнаружили тело пожилого горожанина

Один человек погиб при пожаре в бане, используемой как жилое помещение. Его тело спасатели обнаружили во время тушения возгорания.

Пожар вспыхнул рано утром 4 июня в 6.15, в это время мужчина на соседнем участке заметил возгорание и вызвал пожарных. Когда огнеборцы прибыли на место, она определили, что очаг возгорания находится внутри строения. В ходе тушения внутри помещения было обнаружено тело мужчины 1937 года рождения. Пожар ликвидировали. В результате случившегося огнем была повреждена баня. Причины произошедшего выясняют специалисты, сообщает ГУ МЧС по РМЭ.